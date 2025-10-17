Logo Tgcom24
Manovra, Meloni: interventi sull'Irpef per il ceto medio, alla famiglia 1,6 miliardi di euro in più

La legge di bilancio è "seria ed equilibrata", afferma il premier. "Otto miliardi di investimenti per le imprese, non c'è la tassazione sugli extraprofitti"

17 Ott 2025 - 13:24
© Tgcom24

"Interveniamo sull'Irpef, ci concentriamo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari con detassazione dei premi di produttività e turni festivi e notturni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra. "Dedichiamo alla famiglia 1,6 miliardi di euro in più, aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus mamme lavoratrici", ha aggiunto il premier.

manovra
giorgia meloni