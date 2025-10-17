Manovra, Meloni: interventi sull'Irpef per il ceto medio, alla famiglia 1,6 miliardi di euro in più

"Interveniamo sull'Irpef, ci concentriamo sul ceto medio" con una misura che pesa "circa 2,8 miliardi di euro", mettiamo 1,9 miliardi sui salari con detassazione dei premi di produttività e turni festivi e notturni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra. "Dedichiamo alla famiglia 1,6 miliardi di euro in più, aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus mamme lavoratrici", ha aggiunto il premier.