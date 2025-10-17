Manovra, meno tasse per gli statali e tagli di spesa ai ministeri: aumentano le sigarette

Sui tagli ai ministeri, le bozze della Manovra prevedono risparmi per 8 miliardi di euro nei prossimi tre anni e, solo per il prossimo anno, 2,3 miliardi. La revisione di spesa sui dicasteri è fondamentale anche per rientrare nei paletti del nuovo Patto di stabilità e crescita. Il ministero del Lavoro dovrebbe contribuire con una sforbiciata di un miliardo circa, mentre al ministero della Cultura si parla di 200-300 milioni di euro. Al ministero delle Imprese sotto la lente c'è il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre il Viminale sta cercando di rivedere le stazioni centralizzate per gli acquisti e il ministero della Salute, dice il Messaggero, studia i costi dei ricoveri e dell'attività intramoenia dei medici. Altre voci su cui si potrebbe intervenire sono le mense e il parco auto.