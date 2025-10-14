Manovra, interventi per 18 miliardi: Irpef più leggera, più soldi alla sanità e alle famiglie

"La Manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza - afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti -. L'impegno del governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall'altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Essa è coerente con il percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-29 e confermato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025". Giorgetti ha quindi precisato che "abbiamo approvato il Dpb, Documento programmazione bilancio, c'è una scadenza perentoria che è quella del 15 ottobre per mandarlo a Bruxelles. Venerdì i particolari. La prospettiva è abbastanza delineata".