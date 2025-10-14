Manovra, Abi: via libera al contributo straordinario delle banche in più anni

Governo e Abi hanno organizzato nuovi colloqui in extremis per il contributo delle banche alla Manovra in vista del Cdm che dovrà approvarla. L'Associazione ribadisce l'apertura a un dialogo, ma per una soluzione "concordata" come quella dello scorso anno sull'anticipo di liquidità allo Stato in più anni tramite le dta (imposte differite attive, ndr), respingendo ipotesi di tassazioni straordinarie. Sul tavolo delle discussioni era già emersa anche l'idea del governo di intervenire sulla tassa sugli extraprofitti del 2023, svincolando quelle somme (6,2 miliardi di euro) messe a capitale, ottenendo così gettito tranmite un contributo straordinario e la normale tassazione sui dividendi.