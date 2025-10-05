Pensioni, l'aumento di tre mesi sarà congelato ma non per tutti

L'aumento automatico di tre mesi di lavoro prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Ma non per tutti. Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica, sta lavorando ad alcune norme per ridurre l'impatto economico. A riportarlo è il Messaggero che rilancia un paio di ipotesi che sarebbero state trovate sui tavoli tecnici che stanno affrontando il dossier.