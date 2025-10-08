Logo Tgcom24
Giorgetti: "Chiederemo alle banche contributo in modo concertato"

08 Ott 2025 - 22:26
"Abbiamo intenzione di chiedere alle banche, naturalmente in modo concertato, un contributo che, in qualche modo, riteniamo di meritare per il sistema poiché beneficio di rating andato a beneficio di tutti e anche delle banche. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. "Non ci sarà nessun istinto punitivo o velleitario, ma la richiesta di contribuire in un momento particolare del Paese", ha aggiunto.

