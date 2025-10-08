Giorgetti: "Chiederemo alle banche contributo in modo concertato"

"Abbiamo intenzione di chiedere alle banche, naturalmente in modo concertato, un contributo che, in qualche modo, riteniamo di meritare per il sistema poiché beneficio di rating andato a beneficio di tutti e anche delle banche. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica. "Non ci sarà nessun istinto punitivo o velleitario, ma la richiesta di contribuire in un momento particolare del Paese", ha aggiunto.