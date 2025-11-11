Pendolari salute sempre più italiani cure fuori regione

Salgono sul treno con valigia e cartella clinica. Lasciano casa, famiglia, affetti per andare a curarsi a centinaia di chilometri di distanza. Sono le migliaia di italiani per i quali migrare è diventato l'unico modo per accedere a cure adeguate. La mobilità sanitaria in Italia vale ormai 5 miliardi di euro, con 668mila ricoveri fuori regione registrati nel 2023. Un fenomeno che penalizza tutti: i pazienti costretti a migrare, le regioni del Sud che si dissanguano economicamente, quelle del Nord che vedono esplodere le liste d'attesa. E mentre la sanità pubblica arranca, le strutture private accreditate fanno affari d'oro.