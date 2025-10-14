Istat, in povertà assoluta 5,7 milioni di italiani: stranieri e minori i più colpiti

Particolarmente allarmante è la condizione dei minori: sono oltre 1,28 milioni i bambini e ragazzi che vivono in povertà assoluta in Italia, pari al 13,8% del totale. Si tratta della quota più alta registrata dal 2014. Il dato peggiora nel Mezzogiorno, dove raggiunge il 16,4%, mentre nel Centro Italia è al 12,1%. Tra i bambini dai 7 ai 13 anni, la percentuale tocca il 14,9%. Le famiglie in povertà assoluta con almeno un minore sono circa 734mila (12,3%). L’intensità della povertà - cioè la gravità della condizione economica - è maggiore proprio tra queste famiglie: 21%, rispetto al 18,4% del totale nazionale.