Anche la povertà "educativa" è in crescita e si lega a quella economica: i giovani del Sud più a rischio di quelli del Nord

Non va meglio sul fronte dello sport, altra attività teoricamente in cima alle preferenze delle nuove generazioni. Ma non se questo significa praticarlo: la percentuale di ragazzi e ragazze che nel tempo libero fanno sport in prima persona a livello nazionale è solo del 57,8%. Quote ancora più basse si registrano in Campania (-15,9 punti percentuale rispetto alla media nazionale) e in Sicilia (- 15,6 punti percentuale). Tutt’altro scenario in Valle D’Aosta (+ 19 punti), Liguria (+ 12,9 punti) e Provincia di Bolzano (+ 12,1 punti).