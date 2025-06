Scuole superiori, Italia bifronte: gli eccellenti INVALSI spopolano nel Nord, i 100 alla Maturità nel Sud

Come è possibile una differenza così netta? L’Esame di Stato tiene conto in buona parte dei voti assegnati dagli stessi docenti che hanno insegnato allo studente negli ultimi tre anni di scuola, che rappresentano metà commissione e pesano fino al 40% del voto finale. Al contrario, le INVALSI sono prove standardizzate, identiche come livello di difficoltà per tutti gli studenti, corrette “centralmente” e pensate per restituire un indice di competenza oggettivo e comparabile su scala nazionale.