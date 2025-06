Caro-diploma: un maturando su cinque ha preso ripetizioni, spendendo mediamente 400 euro

“Ecco spiegato perché è necessario ricorrere alle ripetizioni private per tutti quegli studenti che hanno anche solo un’insufficienza non grave in una materia non fondamentale per il proprio indirizzo di studi. Mentre in passato - prima dell’introduzione dei crediti scolastici - sarebbe stata semplicemente abbandonata o dimenticata. Oggi invece - sottolinea Marco Sbardella, founder e Chief Marketing & Business Development Officer di Ripetizioni.it - diventa determinante recuperare anche quella piccola lacuna che, per la maggior parte, risponde al nome di Matematica e, più in generale, delle materie STEM”.