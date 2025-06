Maturità 2025, come prepararsi alla seconda prova di Matematica: i consigli dell'esperta

Certo, per prepararsi bisogna studiare, questo è innegabile. Ma non a testa bassa, senza mangiare e dormire…Tutto il contrario! Come sottolinea Mugione, è fondamentale concedersi una pausa tra il termine delle lezioni e lo studio pre Maturità: “L'anno scolastico è stato comunque lungo ed impegnativo, bisogna staccare un po’ la spina per non arrivare affaticati e sovraccarichi agli esami”.

Quindi va bene lo studio, ma prima facciamo un bel respiro e non rinunciamo per nessuna ragione al riposo! La stanchezza è solo deleteria per la preparazione, qualsiasi sia la materia interessata.