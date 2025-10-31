Risparmio da record, il 58% degli italiani mette soldi da parte: i 9 trucchi per riuscirci

Gli italiani stanno riscoprendo l'arte del risparmio. Secondo l'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2025 realizzata da Intesa Sanpaolo e il Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, il 58% della popolazione riesce oggi a mettere da parte denaro, un record degli ultimi vent'anni. Un dato significativo se confrontato con il 52% del 2023 e il 56% del 2024. Ma risparmiare oggi è molto diverso che in passato: non è più solo una rete di sicurezza contro gli imprevisti. Il 38% di chi accantona denaro lo fa con obiettivi precisi: l'acquisto di una casa, il futuro dei figli, la pensione integrativa. Sono i "risparmiatori intenzionali", persone che pianificano con metodo e visione a lungo termine.