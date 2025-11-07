Black Friday 2025, gli italiani andranno a caccia di offerte con l'intelligenza artificiale

Gli italiani usano l'AI soprattutto per confrontare prodotti (46%), trovare le migliori offerte (42%) e approfondire le caratteristiche tecniche (41%). Non è più solo una curiosità tecnologica, ma un vero strumento di supporto alle decisioni d'acquisto. "Oggi il digitale è il cuore dell'esperienza d'acquisto", sottolinea Gentili. "Il 60% dei consumatori alterna online e negozio fisico, quasi la metà utilizza pagamenti flessibili e uno su due si affida già all'intelligenza artificiale generativa per scegliere e confrontare prodotti. In un contesto di incertezza economica, la tecnologia diventa un fattore di fiducia".