Istat, un italiano su dieci rinuncia a curarsi per liste d'attesa troppo lunghe

Sempre più italiani si trovano costretti a scegliere tra la salute e le difficoltà del sistema sanitario. Liste d'attesa interminabili, costi troppo alti e strutture difficili da raggiungere spingono milioni di persone a rinunciare a visite, controlli e terapie. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel 2024 quasi un cittadino su dieci (9,9%) ha dichiarato di non essersi curato per uno di questi motivi: 5,8 milioni di individui, un milione e trecentomila in più rispetto all'anno precedente.