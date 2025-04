Ministero della Salute: "Rammarico per la mancata intesa sulle liste d'attesa"

Il ministero della Salute esprime "rammarico" per la decisione delle Regioni di negare l'intesa sul decreto attuativo relativo ai poteri sostitutivi sulle liste d'attesa. Il provvedimento è stato trasmesso alle Regioni il 6 novembre 2024. "In questi cinque mesi - si legge in una nota del ministero - c'è stata un'interlocuzione costante" e le osservazioni "sono state recepite con leale spirito di confronto e collaborazione". I poteri sostitutivi "rappresentano una soluzione estrema in caso di gravi inadempienze" e sono una "garanzia in più" per i cittadini, non "un'ingerenza nelle competenze delle Regioni".