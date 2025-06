Liste d'attesa infinite, quasi 200 giorni per una colonscopia

Federconsumatori e Isscon hanno condotto un’indagine sui tempi di attesa nelle strutture sanitarie, basato su dati raccolti a novembre 2024. Record negativo per il Friuli-Venezia Giulia dove per una visita ginecologica e per la mammografia si sono superati i 700 giorni d’attesa. In Sardegna, è stata oltrepassata la soglia dei 900 giorni per una colonscopia. Mentre in Puglia servivano più di 600 giorni per un elettrocardiogramma.