Vaccini in calo tra i bambini: "Aumentano le morti infantili e i casi di morbillo"

Lo studio – Nonostante gli sforzi degli ultimi decenni da parte della sanità globale, i dati pubblicati nello studio "Global Burden of Disease Study Vaccine Coverage Collaborators" sulla rivista "The Lancet" rivelano che un gran numero di bambini rimane ancora ora sotto-vaccinato o non vaccinato, nonostante dalla metà degli anni Settanta a oggi i il numero di bambini vaccinati sia praticamente raddoppiato. Con il nuovo millennio, infatti, si è assistito a un progressivo rallentamento che ha riguardato non solo i cosiddetti paesi del "terzo mondo" ma - con intensità diverse - tutto il globo.