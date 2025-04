Usa, secondo bambino non vaccinato morto in Texas per il morbillo

La diffusione non si limita al Texas. Stati confinanti come il New Mexico hanno registrato 54 infezioni, mentre l’Oklahoma ne conta 10. Questi numeri evidenziano una tendenza in crescita che coinvolge sempre più aree del sud-ovest americano. Anche altre aree del Paese stanno affrontando nuove emergenze. A Washington è stato confermato un caso di morbillo in una persona arrivata dal Kansas, dove si sta sviluppando un focolaio. Il Dipartimento della Salute dello Stato ha avviato un’indagine per rintracciare i possibili contatti e contenere il contagio, temendo che il virus possa diffondersi rapidamente tra i non vaccinati. L’episodio riaccende i riflettori sui rischi legati agli spostamenti interstatali e alla mancata immunizzazione, soprattutto tra i più giovani.