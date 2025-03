Morbillo, record di casi negli Usa dal 2019: 308 in 16 Stati

Casi di morbillo record negli Stati Uniti dal 2019: ad annunciare ufficialmente il giro di boa delle infezioni registrate solo nei primi mesi del 2025, le più alte dopo la mini-epidemia del 2019 con 1.274 contagi, sono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Le infezioni registrate, certamente inferiori al dato reale, sono 308, gli Stati dell'unione coinvolti 16. I focolai più intensi si registrano in Texas, dove la diffusione della malattia è iniziata in una comunità mennonita totalmente no-vax, e nelle aree confinanti del New Mexico e Oklahoma.