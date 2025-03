L'appello shock dei genitori di una bimba morta di morbillo in Texas: "Non vaccinatevi"

Il morbillo è una malattia infettiva altamente contagiosa causata dal virus del morbillo (genere Morbillivirus, famiglia Paramyxoviridae). Si trasmette principalmente attraverso le goccioline di saliva nell’aria (via aerea) quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla. È caratterizzata da sintomi iniziali come febbre alta, tosse, naso che cola e congiuntivite, seguiti dopo alcuni giorni da un’eruzione cutanea rossa e maculosa che si diffonde dal viso al resto del corpo. Non esiste una cura antivirale specifica per il morbillo, essendo una malattia virale. Il trattamento è sintomatico e di supporto, mirato ad alleviare i sintomi e prevenire complicanze. Il modo più efficace per proteggersi dal morbillo è la vaccinazione con il vaccino trivalente MMR (morbillo, parotite, rosolia). La vaccinazione non solo previene la malattia, ma limita anche la sua diffusione. La malattia è generalmente autolimitante nei casi non complicati, ma può essere grave in persone immunodepresse, bambini piccoli o adulti non immunizzati.