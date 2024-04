Morbillo, in Europa i casi sono saliti di 60 volte tra il 2022 e il 2023

Nel 2023 il numero di casi di morbillo in Europa è aumentato di 60 volte rispetto al 2022.

E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione europea, dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Unicef in occasione della European immunization week 2024 (21-27 aprile). La crescita dei casi è la conseguenza del fatto che "negli ultimi tre anni più di 1,8 milioni di bambini nella regione europea dell'Oms non hanno potuto vaccinarsi contro il morbillo". Le tre istituzioni sottolineano quindi: "Continueremo insieme ad aumentare la consapevolezza sui benefici della vaccinazione".