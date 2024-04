Morbillo, in Italia 213 casi nel primo trimestre del 2024 | Bassetti: "E' partita l'epidemia, il picco in estate"  

Tgcom24

Bassetti: "E' partita l'epidemia" Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, osserva che "i numeri sono significativi rispetto allo scorso anno" e aggiunge che proprio questi dati "confermano che è partita un’epidemia e questo è solo l’inizio: il peggio deve arrivare e temo che sarà a cavallo dell’estate".

"Lo Stato deve intervenire con le vaccinazioni" Ancora Bassetti ha aggiunto: "Mi colpisce che nessuno si preoccupi per le complicazioni, non è una malattia tranquilla e gestibile, se la prendi in età adulta può essere grave". Il primario ha poi spiegato che serve un intervento statale deciso: "La vaccinazione è lo strumento di protezione che il Servizio sanitario nazionale deve mettere in campo. Non è più iniziativa del singolo, ma serve l’intervento dello Stato che deve tutelarsi con le vaccinazioni".

L'età dei casi segnalati L'età mediana dei casi è pari a 31 anni (range: 0 - 69 anni) e tre quarti dei casi (74,2%) ha un'età compresa tra 15 e 64 anni. Sono stati segnalati 11 casi in bambini con meno di un anno di età. Dei 213 casi di morbillo, invece, 181 sono stati confermati in laboratorio, 9 probabili e 23 casi possibili. Diciotto dei casi segnalati (8,4%) sono casi importati. Nello stesso periodo in Italia non sono stati segnalati casi di rosolia.

L'incidenza più elevata nel Lazio Quindici Regioni/PPAA hanno segnalato casi di morbillo: Lazio, Sicilia e Toscana hanno segnalato il 68% dei casi. L'incidenza più elevata risulta nel Lazio (44,9/milione). Lo stato vaccinale è noto per 187 casi su 213 (87,8%), di cui 165 casi (88,2%) erano non vaccinati al momento del contagio, 11 casi erano vaccinati con una dose, nove casi con due dosi e per due casi non era noto il numero di dosi effettuate. Cinquantasei casi (26,3%) hanno riportato almeno una complicanza.

Complicanze, trasmissioni e vaccini Le complicanze più frequentemente riportate sono state epatite/aumento delle transaminasi e polmonite. Segnalato un caso di encefalite in un giovane adulto, non vaccinato. Il 48,8% dei casi sono stati ricoverati (104/213) e ulteriori 38 casi si sono rivolti a un pronto soccorso. L'informazione sull'ambito di trasmissione è nota per la metà dei casi segnalati. La trasmissione è avvenuta principalmente in ambito famigliare. Venti casi si sono verificati in seguito di trasmissione in ambito ospedaliero, 19 in ambito lavorativo, 13 casi durante viaggi internazionali e sei casi in ambito scolastico. Undici dei casi segnalati sono operatori sanitari, di cui sei non vaccinati.