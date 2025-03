Usa, rischio epidemia di morbillo: arriva l'invito alla vaccinazione in alcuni Stati

Il Cdc americano, l'equivalente dell'Istituto superiore della Sanità, ha emesso un'allerta viaggi sul morbillo per le vacanze di primavera raccomandando a tutti gli americani di vaccinarsi. "I casi di morbillo stanno aumentando e la maggior parte si verifica in persone non vaccinate che si infettano durante viaggi all'estero", ha avvertito il Cdc che ha pubblicato un elenco dei Paesi a rischio ma ha anche chiesto agli americani di vaccinarsi prima di partire. Al momento si registrano 357 casi di morbillo in 17 Stati, con il Texas in testa per numero più alto di malati.