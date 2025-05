Covid, ecco cosa sappiamo sulla nuova variante LP.8.1

Tra i sintomi meno frequenti della nuova variante troviamo la diarrea o e la perdita dell’appetito, che sono stati segnalati in relazione ad altre varianti recenti come XEC. Tuttavia, non ci sono evidenze specifiche che colleghino questi sintomi esclusivamente a LP.8.1. È importante notare che i sintomi possono cambiare da persona a persona e che i soggetti fragili, immunocompromessi o anziani possono sviluppare forme più gravi, come polmonite o insufficienza respiratoria, che richiedono attenzione medica immediata.