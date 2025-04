Covid, la Casa Bianca rilancia la tesi della fuga dal laboratorio

"Secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero state prove di un'origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è successo", si legge sul sito. La teoria della fuga da un laboratorio, un tempo liquidata come una teoria del complotto, ha recentemente riguadagnato popolarità negli Stati Uniti, soprattutto dopo che un documento del Congresso ha rispolverato l'ipotesi. Anche se il dibattito rimane irrisolto - scientificamente e politicamente - agenzie statunitensi come il Federal Bureau of Investigation e il Dipartimento dell'Energia si sono espresse a sostegno della tesi. All'inizio di quest'anno, la Cia ha modificato la sua posizione ufficiale sull'origine del virus, affermando che era "più probabile" che fosse uscito da un laboratorio cinese piuttosto che trasmesso da animali. La valutazione ha suscitato critiche da parte della Cina, che l'ha definita "estremamente improbabile".