Cia: "Incidente di laboratorio la causa più probabile per il Covid"

"Sia gli scenari di origine naturale che quelli legati alla ricerca della pandemia di Covid-19 rimangono plausibili", avvertono infatti dall'agenzia. Le origini del virus dividono ancora la comunità di intelligence statunitense, in gran parte perché il governo cinese non ha collaborato con le indagini internazionali. Quattro agenzie di intelligence Usa hanno privilegiato, "con scarsa fiducia", la teoria della trasmissione animale. Così come il National Intelligence Council, un organismo di alti ufficiali dell'intelligence che fa capo all'Office of the Director of National Intelligence.