Covid, cinque anni fa si ammalava il "paziente uno" e l'Italia entrava nell'incubo

Il virus SarsCov2, spiega Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie infettive dell'Iss, "è ormai entrato a far parte del mix di patogeni respiratori che colpiscono soprattutto d'inverno, ed è tra quelli monitorati dalla rete di sorveglianza RespiVirNet. Non costituisce più un'emergenza, ma va comunque tenuto sotto controllo, come si fa per l'influenza o per il virus respiratorio sinciziale. Attraverso la sorveglianza siamo infatti in grado sia di stimare la sua proporzione rispetto agli altri patogeni sia di sapere quali sono le varianti in circolazione".