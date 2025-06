Hiv, la cura è più vicina grazie alla tecnologia mRNA

Secondo le ultime stime, sono circa 40 milioni le persone che nel mondo convivono con l'Hiv e devono assumere farmaci per il resto della vita per sopprimere il virus e garantire di non sviluppare l'Aids (o di trasmetterlo). E se per molti di loro la malattia rimane mortale, per tutti loro lo studio australiano può essere una speranza, anche se il percorso per utilizzare la tecnologia come cura per i pazienti è lungo e richiederà test positivi sugli animali, seguiti da studi di sicurezza sugli esseri umani, che probabilmente richiederanno anni. Senza contare che la scoperta potrebbe avere implicazioni anche oltre l'Hiv, assicurano i ricercatori, dato che i globuli bianchi sono coinvolti anche in altre malattie, come per esempio i tumori.