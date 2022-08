Covid, Hiv e vaiolo delle scimmie: in Italia il primo caso di coinfezione

È risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv.

Protagonista un uomo di 36 anni, originario della Sicilia e rientrato da un viaggio in Spagna. Il 36enne ha sviluppato più sintomi: febbre, mal di gola e mal di testa, fatica e un'infiammazione della zona inguinale. A descrivere il caso, il primo riportato in letteratura, sono stati i ricercatori dell'Università e del Policlinico Rodolico - San Marco di Catania, insieme ai colleghi del policlinico Giaccone di Palermo, in un articolo sul "Journal of Infection".