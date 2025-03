Oms: otto Paesi rischiano di esaurire farmaci anti-Hiv dopo stop aiuti Usa

Otto Paesi, sei dei quali in Africa, potrebbero presto esaurire i farmaci contro l'Hiv in seguito alla recente decisione del governo degli Stati Uniti di sospendere gli aiuti esteri. "Le interruzioni nei programmi contro l'Hiv potrebbero vanificare 20 anni di progressi", ha avvertito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nigeria, Kenya, Lesotho, Sud Sudan, Burkina Faso e Mali, così come Haiti e Ucraina, esauriranno i farmaci antiretrovirali salvavita nei prossimi mesi", ha affermato Tedros, secondo cui l'ordine esecutivo firmato da Trump rischia di causare più di 10 milioni di casi e tre milioni di decessi correlati all'Hiv.