Aids, documentati negli Usa i primi casi di Hiv trasmesso da aghi cosmetici

Nel suo Morbidity and Mortality Report, il Cdc fa riferimento a un'indagine condotta tra il 2018 e il 2023, dalla quale sarebbe emerso che lo stesso avrebbe riutilizzato attrezzature monouso.

Il primo caso Usa di Hiv trasmesso da aghi cosmetici

Il Dipartimento della Salute del Nuovo Messico ha iniziato a indagare sul centro benessere nel 2018, a seguito della denuncia da parte di una donna di 40 anni risultata positiva al test dell'Hiv nonostante non esistessero, nel suo caso, fattori di rischio. La donna ha tuttavia riferito di essere stata trattata, nella precedente primavera, con aghi nel centro estetico poi finito sotto inchiesta. Con l'avvio dell'indagine, la struttura ha chiuso e il suo proprietario è stato perseguito per esercizio abusivo della professione medica. Sebbene la trasmissione dell'Hiv da sangue infetto attraverso iniezioni non sterili sia una fattore di rischio noto, è la prima volta che viene documentata una probabile infezione avvenuta dopo trattamenti estetici.