Gb, "bambini usati come cavie" nello scandalo del sangue infetto negli anni Settanta e Ottanta

Il caso è venuto pienamente alla luce solo a partire dagli anni 2000, dopo insabbiamenti e distruzione di cartelle cliniche. Le sperimentazioni coinvolgevano bambini con disturbi della coagulazione del sangue, anche se le famiglie spesso non avevano acconsentito alla loro partecipazione. La maggior parte dei bambini iscritti sono ormai morti. I documenti mostrano anche che i medici dei centri per l'emofilia di tutto il Paese hanno utilizzato campioni di sangue, anche se erano ampiamente conosciuti come potenzialmente contaminati.

Le morti

Lo scandalo, secondo gli aggiornamenti statistici di un rapporto pubblicato nel 2022, investì nei due decenni "incriminati" migliaia e migliaia di emofilici, risultati in seguito infettati dal virus HIV o dall'epatite C. Con un bilancio orientativo di oltre 2.400 morti dopo l'assunzione di prodotti sperimentali somministrati all'epoca rivelatisi poi contaminati, come ad esempio il Fattore VIII, che si è rivelato altamente efficace per arrestare il sanguinamento, ma è anche ampiamente noto per essere contaminato da virus.