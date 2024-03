Napoli, morì per una trasfusione di sangue infetto: il Ministero della Salute condannato a un risarcimento da oltre un milione di euro

L'uomo venne ricoverato nel 1985 per una frattura al femore. Secondo la sentenza, contrasse l'epatite C a causa della trasfusione. Il virus lo portò alla morte nel 2015 dopo tante sofferenze

Nel 1985, l'uomo, all'epoca 47enne, fu ricoverato al centro traumatologico ortopedico (CTO) a causa di una frattura al femore e sottoposto a una trasfusione . Quindici anni dopo scoprì di aver contratto l'epatite C , un virus che lo portò poi alla morte, dopo tante sofferenze, nel giugno del 2015. Per i familiari, l'epatite C sarebbe stata causata da una sacca di sangue infetto . Una tesi accolta ora dai giudici.

Il maxi risarcimento Il Ministero dovrà pagare oltre 171mila euro a testa alla moglie dell'uomo (che all'epoca del decesso aveva 77 anni) e ai quattro figli della coppia (che sempre nel 2018 avevano un'età compresa tra dai 51 ai 43 anni), oltre ad altri 195mila euro quale danno biologico terminale e danno catastrofale. Complessivamente più di un milione di euro, oltre alle spese di interesse, a quelle relative alle competenze professionali del legale che ha seguito la vicenda (l'avvocato Piervittorio Tione) e per il consulente tecnico d'ufficio.

Le parole del legale della famiglia "I familiari - spiega il loro legale, Piervittorio Tione - hanno deciso di adire il tribunale partenopeo per ottenere la condanna del Dicastero della Sanità al pagamento di un risarcimento sotto un duplice profilo: per il cosiddetto danno 'iure hereditario" (e cioè i danni fisici e morali che spettavano al soggetto trasfuso e poi trasferiti, in virtù della sua morte, agli eredi) e per il cosiddetto danno 'iure proprio', cioè danno morale (non patrimoniale) che spetta ai congiunti più stretti (coniuge e figli) che vedono finire in modo traumatico la relazione con il proprio caro".

L'iter processuale si è concluso nei giorni scorsi, quando la sezione del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Maria Rosaria Giugliano, ha riconosciuto la colpevolezza del Ministero della Salute. Come spiega ancora l'avvocato Tione "il caso degli eredi di D.L. è particolare, in quanto gli stessi sono riusciti a dimostrare che è esistito il nesso-collegamento tra la trasfusione di sangue subita nel 1985, l'insorgenza e la diagnosi dell'epatite, l'evoluzione in cirrosi e il decesso; a far condannare il Ministero della Salute per omissione di controllo sul sangue; a far condannare il Dicastero al risarcimento dei danni (fisici e morali) che spettavano a D.L.; a far condannare il Ministero al pagamento dei danni proprio per la perdita della relazione affettiva-familiare".

Per il legale della famiglia della vittima, "ora, vinta la causa, che di certo non restituirà il proprio caro alla famiglia, ma che ancora una volta sancisce la responsabilità grave ed esclusiva dello Stato per le tante morti da sangue infetto, viene il compito più arduo: spingere il Ministero a pagare quanto meritatamente ottenuto davanti a un tribunale in tempi relativamente brevi".