Firenze, bimba di 19 mesi non vaccinata ha rischiato la vita per il morbillo

Una bambina di 19 mesi ha rischiato la vita per il morbillo. La piccola è stata ricoverata per dieci giorni in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze, reparto che "ha finalmente lasciato", il "peggio sembra davvero passato", si spiega dall'ospedale. Secondo quanto ricostruito dai medici, la bimba, che non aveva ancora ricevuto la vaccinazione, ha contratto la patologia infettiva nel corso di un soggiorno all'estero. I primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo il suo rientro in Italia.