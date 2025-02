Sono due le persone morte a causa dell'epidemia di morbillo in corso in Texas, con le autorità statali che hanno registrato finora 124 contagi. Lo ha detto il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., durante la prima riunione del gabinetto di Donald Trump. Le autorità locali hanno confermato che una delle due vittime è un bambino in età scolare non vaccinato.