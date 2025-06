Cecità, scoperto un modo per bloccare la degenerazione maculare

Guidata dalla Scuola di Medicina dell'americana Washington University a St. Louis, la ricerca indica che regolare il metabolismo del colesterolo e i problemi che lo accompagnano, che spesso si presentano con l'avanzare dell'età, potrebbe addirittura prevenire la comparsa della degenerazione maculare, causata dall'accumulo di depositi di colesterolo dietro la retina.



Il risultato potrebbe rivelarsi utile anche per il trattamento di problemi cardiovascolari legati al colesterolo. Negli ultimi anni di studi sul metabolismo del colesterolo, è emersa l'importanza di una molecola chiamata "apolipoproteina M": questa svolge, infatti, un ruolo protettivo e contribuisce a mantenere in buona salute il meccanismo che si occupa di eliminare il colesterolo in eccesso.



Dal momento che i livelli di questa molecola diminuiscono con l'età, i ricercatori hanno cercato di capire se aumentare la ApoM potesse essere d'aiuto per la degenerazione maculare. I test condotti sui topi hanno dimostrato che la terapia migliora la salute della retina e riduce l'accumulo di colesterolo dietro di essa.