Pronto soccorso, in dodici anni l'Italia ne ha chiusi 115

Pronto soccorso in calo, ma crescono i medici - In dodici anni i Pronto soccorso sono diminuiti di 115 unità. In particolare, le chiusure riguardano alcune regioni: in Lombardia sono passati da 84 a 76, nel Lazio da 70 a 66, mentre in Campania sono stabili a 68. L’analisi di Altems, basata sui dati della Ragioneria Generale di Stato e dell’Annuario Statistico del Servizio sanitario nazionale, evidenzia che i medici specializzati in Emergenza-Urgenza sono aumentati da circa 3.000 nel 2011 a quasi 5.000 nel 2023. Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso, la percentuale è passata da 363 per mille abitanti nel 2011 a 311 nel 2023. Anche quella dei pazienti ricoverati dopo un accesso al Pronto soccorso è passata da 14,9% a 13%.