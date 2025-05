Eurispes: gli italiani temono crisi economica, guerre e clima estremo. Ma 7 su 10 sono felici vivere in Italia

Secondo il rapporto Eurispes il 60% degli italiani ha difficoltà ad arrivare a fine mese, e più della metà (55,7%) esprime una valutazione negativa sull'andamento generale dell'economia del nostro Paese nell'ultimo anno. Il 42% dei cittadini dichiara che la propria situazione economica è "rimasta sostanzialmente invariata", mentre per il 37,3% è invece peggiorata da un anno all'altro (per l'11,9% di "molto", per il 25,4% "lievemente"). Un miglioramento è stato registrato nel 12,6% dei casi. Sul portafoglio degli italiani pesa soprattutto l'affitto (44,3%), seguito dalle rate del mutuo (32%), le utenze (29,1%) e le spese mediche (24,9%). E se il 23,8% degli italiani riesce a mettere da parte risparmi, il 35,4% è costretto ad attingervi per arrivare a fine mese. Eppure, tutti questi dati sono in miglioramento se letti insieme ai dati precedenti raccolti da Eurispes: le famiglie costrette ad attingere ai risparmi sono al minimo storico, così come migliora la capacità di sostenere i costi del mutuo e delle utenze, anche se queste ultime restano superiori ai livelli pre-conflitto in Ucraina.