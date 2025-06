Liste d'attesa, 4 milioni di italiani rinunciano a esami e visite

Le lunghe liste d'attesa hanno costretto ben 4 milioni di italiani, cioè il 7% della popolazione, a rinunciare alle prestazioni sanitarie. A un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sulle liste d'attesa, tre dei sei decreti attuativi non sono stati ancora pubblicati. E' quanto emerge da un'analisi indipendente sullo status di attuazione del decreto 73/2024, condotta dalla Fondazione Gimbe, con l'obiettivo, spiega il suo presidente Nino Cartabelotta, "di informare in maniera costruttiva sul dibattito pubblico e politico e di ridurre le aspettative irrealistiche dei cittadini, sempre più intrappolati nella rete delle liste di attesa". Il ministro della Salute Orazio Schillaci riconosce che sulle liste c'è molto da fare, ma sostiene: "La strada intrapresa è quella giusta".