URBANISTICA ANCORA NEL MIRINO

Milano, torre in un'area vincolata: sequestrato un nuovo cantiere

12 Nov 2025 - 21:01
© Ansa

© Ansa

La Procura di Milano ha ordinato il sequestro preventivo d'urgenza di un cantiere in viale Papiniano 48, dove era in corso la demolizione di un edificio di quattro piani destinato a essere sostituito da una nuova costruzione residenziale di otto livelli fuori terra. Dalle indagini è emerso che l'intervento era stato autorizzato come "ristrutturazione edilizia" tramite una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) alternativa al permesso di costruire. In realtà si tratterebbe di una nuova edificazione realizzata in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

milano