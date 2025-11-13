Urbanistica a Milano, Cassazione respinge ricorso dei pm: "No ad arresto Catella"

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura di Milano e ha confermato quanto stabilito dal Tribunale del Riesame, che ad agosto aveva annullato le misure cautelari disposte nei confronti di Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, e di Alessandro Scandurra, membro della Commissione paesaggio del Comune di Milano. I giudici avevano ritenuto insussistenti gravi elementi a sostegno dell'ipotesi di corruzione contestata nell'inchiesta sull'urbanistica. La Suprema Corte ha inoltre confermato la revoca della custodia cautelare anche per Andrea Bezziccheri, fondatore di Bluestone, unico indagato finito in carcere a fine luglio nell'ambito della stessa indagine.