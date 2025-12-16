Rimini, curava il Covid con le erbe: assolto

La pubblica accusa, rappresentata dal vice pubblico ministero onorario Simona Bagnaresi, aveva citato come testimoni la maggior parte dei trenta clienti dell'uomo, ma nessuno di questi ha dichiarato di essersi sentito truffato. Nessuno ha denunciato, e nessuno si era costituito parte civile, ma erano stati sentiti tutti a sommarie informazioni degli inquirenti. Il legale del 70enne, l'avvocato Antonio Giacomini del Foro di Forlì, ha annunciato il ricorso in Appello.