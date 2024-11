Santone del sesso, una ex adepta di Shivananda: "Intorno a lui solo donne innamorate"

"Mi fa un trattamento all'interno del tempio, con l'imposizione delle mani e il contatto persistente dello sguardo - ha proseguito - Mi sentivo un po' assuefatta e improvvisamente ho iniziato a provare un forte desiderio nei suoi confronti. Dopo questo trattamento mi manda dei messaggi dicendomi che aveva sognato che in un'altra vita io ero Maria Maddalena e lui era il Cristo. Finché un giorno mi chiama in camera e dice che mi deve parlare. Mi dice che dovevo guarire perché lui poteva farlo: io avevo un forte potere bloccato all'interno del mio utero. In modo molto romantico avviene questo atto sessuale e lui mi fa credere che io sia unica, però poi mette le mani avanti dicendo che non può essere di nessuno perché "io sono un Dio sceso sulla terra".



Un rapporto che, però, non si rivela esclusivo: "Erano tutte innamorate di lui e la conferma è arrivata quando una ragazza mi ha detto che era con lui da anni". Quindi, conclude: "Lui è sempre e solo circondato da donne perché lui ne ha bisogno. Effettivamente le donne, una volta avuto un rapporto con lui, cambiavano: diventavano più belle, più femminili".



La trasmissione di Giuseppe Brindisi ha anche trasmesso la replica di Shivananda, il quale respinge tutte le accuse: "Io non mi reputo, come mi avete descritto, un santone, un Messia, un guru del sesso: tutto questo è falso. Non sono qua né per ferire, per abusare, io faccio il mio mestiere, ho la mia famiglia e sto diventando papà".

"Chi accusa? La mia ex? - è il commento di Francesco Grassi - Se tu sei grande, hai la tua esperienza e sei capace di intendere e volere, come puoi parlare di manipolazione?".



"Se Shivananda ha fatto violenza, la prima cosa quando esci da questo posto è andare in questura e denunciare quello che è accaduto. Io dico, state con Shivananda, provate a vivere con Shivananda", aggiunge ancora prima di mostrare il suo tempio all'inviata di "Zona Bianca".