Miggiano (Lecce), il presunto santone Kadir: "In me il sesto spirito di Dio"

Marika riporta al programma di Canale 5 quanto effettuato dal presunto santone del Salento: "In Kadir vive il sesto spirito di Dio, ha liberato Laura da una legione di demoni solo con un dito. Ha fatto tutto in nostra presenza". Sull'episodio si è pronunciato in diretta anche lo stesso Kadir: "Non è un esorcismo, è una liberazione vera e propria. L'esorcismo richiede delle fasi di preghiera e preparazioni, lì era istantanea". E aggiunge: "Il Papa non ha nessuna autorità su di me. L'autorità me la dà il sesto spirito del Signore che è dentro di me".