Il presunto "santone" Kadir contro i giornalisti: "State giocando col fuoco" | Poi l'intervento dei carabinieri

A Miggiano, in provincia di Lecce, il presunto "santone" del Salento Kadir si è scagliato contro un gruppo di giornalisti che erano arrivati davanti alla sua abitazione per fargli delle domande. "Chi c***o crede di essere? Voi state giocando con il fuoco", ha tuonato l'uomo mentre tentava di togliere la videocamera dalle mani di un cameraman. E poi ha aggiunto: "Mi avete tolto tutto, lacerato. Mi avete sparso a destra e a sinistra, non tentate la bontà che perdo la pazienza".