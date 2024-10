Lecce, la madre di Marika: "Rivoglio mia figlia" | Il presunto santone: "Guardateci, siamo magri ma sani"

In diretta a "Pomeriggio Cinque" Kadir, dopo aver ascoltato le parole della mamma di Marika, replica: "Da un punto di vista esterno è estremamente comprensibile tutto ciò. Da un punto di vista interno, però, dal primo giorno in cui la figlia è venuta qui, i genitori hanno sempre insistito per farla tornare". E aggiunge: "Anzi, hanno cercato proprio di non farla partire". Per rispondere a chi lo accusa di far digiunare Marika o di farla mangiare poco, l'uomo precisa: "Ora mangiamo solo cose sane e naturali. Guardate me, sono magro e normale. Siete voi ad avere i problemi".