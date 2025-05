Sudafrica, vende figlia di sei anni a uno sciamano: ergastolo alla madre

Durante il processo, una donna ha testimoniato che Kelly Smith le aveva riferito di aver venduto Joshlin per circa mille dollari a un guaritore tradizionale, che voleva la bambina per le sue parti del corpo. Il verdetto del giudice non ha tratto alcuna conclusione su chi abbia venduto la piccola o su cosa le sia successo esattamente, ma ha stabilito che era stata venduta per schiavitù o "pratiche simili alla schiavitù".