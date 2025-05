Sudafrica, bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi: condannata la madre

I sangoma sono guaritori tradizionali molto diffusi in Sudafrica, figure centrali nella medicina e nella spiritualità di numerose comunità. Considerati intermediari tra il mondo fisico e quello spirituale, praticano rituali che combinano erbe, incantesimi e invocazioni agli antenati. Sebbene la maggior parte dei sangoma eserciti nel rispetto delle tradizioni, non sono rari i casi in cui pratiche criminali vengano giustificate con motivazioni religiose o mistiche, come l’uso di parti del corpo umano per presunti rituali di potenziamento.