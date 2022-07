Mamma vende il figlio di cinque giorni per 3400 euro: voleva rifarsi il naso

La 33enne, proveniente da Kaspiyskiy - nel Daghestan, Russia del Nord - si è impegnata per scovare i possibili acquirenti che sarebbero stati disponibili a pagare il prezzo della rinoplastica, circa 3400 euro .

La vicina era complice

aiuto

vicina di casa

bambino

nato il 25 aprile

- La "mamma" appena poco più che trentenne, dopo essere stata fermata e arrestata dalla polizia, ha dichiarato di essere riuscita a mettere in atto il suo piano grazie all'della sua. La donna, dichiarando di dover per forza sottomettersi a questo intervento a causa d'importanti difficoltà respiratorie, si sarebbe impegnata per cercare una coppia disponibile ad acquistare il, che, secondo quanto affermato dai procuratori, sarebbescorso.

Leggi Anche Bologna, partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni in strada

Cure mediche

certificato di nascita

1742 euro

- A causa della necessità del neonato di ricevere cure mediche, i medici che avrebbero dovuto visitare il bambino hanno richiesto il. Non essendone in possesso, gli "acquirenti" dell'infante si sono rivolti alla ex-mamma, la quale, in cambio del documento, avrebbe richiesto il pagamento di 100.000 rubli, circa

Traffico di minori

arrestando la donna

rinunciato a ogni diritto su di lui

- La polizia, agendo tempestivamente, è riuscita ad accorgersi del traffico di minori, bloccando la vendita definitiva del piccolo e. Le forze dell'ordine hanno scoperto che la donna, dopo aver messo alla luce il figlio in ospedale ed essere stata dimessa, avrebbe contattato un concittadino, al quale avrebbe consegnato il figlio. La ex-madre avrebbe così, acconsentendo alla vendita del piccolo alla nuova coppia di acquirenti/genitori.